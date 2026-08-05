No último domingo, Claúdio Oliveira e Daniela Couto levaram Vila Nova de Famalicão ao programa da RTP The Voice Gerações. O casal famalicense, unido pela música, tentou a sorte no programa de talentos.

Ao som do tema “Everytinhg i do, do it for you”, receberam vários elogios por parte dos jurados como “têm vozes muito poderosas” e “estiveram lindamente”, mas ainda assim não conseguiam virar as tão ambicionadas cadeiras.

No final da atuação, Gisela João, Marisa Liz, Mikael Carreira e Anselmo Ralph reconheceram o talento dos famalicenses e, em alguns casos, mostraram-se emocionados ao ver que o casal não passou à fase seguinte da competição.

Os famalicenses cantam juntos numa banda de baile do concelho, o grupo Terceira Dimensão e levaram ao programa a primeira música que cantaram juntos há mais de 15 anos.