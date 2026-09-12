A freguesia de Castelões está de luto pela morte de Joaquim Mirra Ribeiro, empresário e uma das figuras de destaque da história industrial da freguesia.

A Junta e a Assembleia de Freguesia manifestam profundo pesar pela sua morte e destacam o contributo que deu ao desenvolvimento económico e social de Castelões e da região.

Joaquim Ribeiro esteve ligado à empresa Ribeiro & Filhos, fundada em 1932, e, mais tarde, à JMR. Ao longo dos anos, teve um papel importante na modernização e crescimento destas empresas.

Reconhecido pelo espírito empreendedor, pela inovação e pelas qualidades humanas, foi recentemente homenageado pela Junta de Freguesia no Dia da Freguesia.

A autarquia apresenta as condolências à família, amigos, colaboradores e a todos os que privaram com Joaquim Mirra Ribeiro, cuja vida deixa uma marca na comunidade de Castelões.