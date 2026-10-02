Cave Tirsense assumiu a representação, importação e distribuição, exclusiva em Portugal, do Champagne Camille Bonville. Desta forma, a empresa conquista o mercado internacional, junto de produtores que garantem selo de origem, qualidade e coerência. É que o Champagne Camille Bonville, do lugar de Avize, bem no coração da Côte des Blancs, trabalha o Chardonnay e os solos de giz que caraterizam este território.

José Andrade Sousa, fundador da Cave Tirsense, realçou que desde início «quisemos trabalhar com produtores de pequena escala, ligados ao lugar e com uma identidade própria. Em Camille Bonville reconhecemos essa mesma visão. É um passo importante para a Cave Tirsense e o início de um caminho que queremos construir com consistência, produtor a produtor», referiu na apresentação, que aconteceu no dia 29 de setembro, no Hotel Cidnay, em Santo Tirso.

A gama apresentada em Portugal pela Cave Tirsense reúne três cuvées, que traduzem frescura e elegância, com vinhos Grand Cru produzidos em escala limitada.

O Camille Bonville é apresentado ao cliente como Grand Cru Blanc de Blancs — 100% Chardonnay de Avize, uma expressão luminosa e mineral da Côte des Blancs; como Rosé — Chardonnay com uma pequena proporção de Pinot Noir, onde se sente a frescura, textura e delicadeza vínica; também Millésime 2021 Grand Cru Blanc de Blancs — 100% Chardonnay e estágio prolongado sobre borras finas.

Quanto à Cave Tirsense, trata-se de uma empresa portuguesa de representação, importação e distribuição de vinhos, que trabalha as vertentes profissional e particular. O seu portefólio reúne pequenos produtores ligados ao território, selecionados pela autenticidade, consistência e capacidade de expressar a origem.