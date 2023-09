CD Trofense celebra 93 anos com tertúlia apresentada por Miguel 7 Estacas

Na noite desta quinta-feira, às 21 horas, o CD Trofense promove uma tertúlia que para assinalar os 93 anos do clube.

A iniciativa, que decorre no estádio, promete muito humor, dado que a apresentação está a cargo de Miguel 7 Estacas que vai conversar com dois ex-jogadores do clube: Tiago Pereira e Miguel Guimarães. No final, cantam-se os parabéns ao CD Trofense pelos 93 anos.