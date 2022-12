Celebre o Natal em segurança, pede a PSP

A Câmara Municipal, a União de Ciclismo da Trofa e a FAPTrofa organizam o já tradicional Passeio de Pais Natais em Bicicleta. Está marcado para o próximo sábado, 17 de dezembro. De dificuldade reduzida, é aberto a todas as idades.

Além do convívio há um cariz social, pelo que os participantes são convidados a entregar um bem alimentar que este ano reverte para as Conferências de S. Vicente de Paulo da Trofa.

O programa prevê animação musical e atividades desportivas a partir das 14h00, junto à Árvore de Natal nos Paços do Concelho. Às 14h30 abrirá o secretariado, no mesmo local, para inscrições, com oferta do gorro de pai Natal aos primeiros 200 inscritos.

O passeio tem início pelas 15h30 com os Pais Natais a percorrem as principais artérias da cidade da Trofa. No final, será realizado um convívio com oferta de bolo-rei e vinho do Porto.