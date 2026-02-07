Concelho

Celeste encerrou em Famalicão: Grupo com dívidas de 15 milhões

A padaria, pastelaria e pizzaria Celeste encerrou atividade em Vila Nova de Famalicão. O grupo chegou a ter dois espaços na cidade: um estabelecimento com dois pisos, mais direcionado para refeições, e outro vocacionado para a área da padaria, pastelaria e pizzaria. Nos últimos anos, após o fecho de um dos espaços, toda a atividade ficou concentrada na loja da Rua Adriano Pinto Basto, no centro da cidade, que acabou agora por fechar portas.

O encerramento deverá estar relacionado com dificuldades financeiras que afetam a empresa. Situação que tem levado à dispensa temporária de trabalhadores, nomeadamente padeiros, pasteleiros e motoristas, tendo a fábrica praticamente parado a laboração. Segundo a imprensa de Guimarães, concelho onde o Grupo Celeste mantém a sua sede, os estabelecimentos comerciais do grupo estiveram a funcionar com recurso a produtos de stock.

Entretanto, o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal emitiu um comunicado onde afirma que os trabalhadores “recusam o encerramento e exigem a viabilização da empresa”. O sindicato sublinha que a Celeste tem mais de 50 anos de história e considera que a crise não resulta da falta de clientes ou encomendas, mas sim de opções de gestão, defendendo que estas devem ser escrutinadas e assumidas por quem as tomou.

Famalicão ativa Plano Municipal de Emergência devido ao risco de cheias

O Município de Vila Nova de Famalicão ativou, na noite de sábado, 7 de fevereiro, o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, devido ao elevado risco de cheias e inundações.

Esta medida tem caráter preventivo e pretende fortalecer a coordenação entre todas as entidades de proteção civil, assegurando uma intervenção rápida caso surjam ocorrências. Estão mobilizados o Serviço Municipal de Proteção Civil, os corpos de bombeiros, as forças de segurança, os serviços de saúde e outras entidades competentes.

Até ao momento, não se registam incidentes graves no concelho. O município continuará a acompanhar a evolução do tempo e poderá adotar novas medidas, se necessário. O Plano será desativado assim que o risco de cheias deixar de existir.

A população é chamada a manter-se informada pelos canais oficiais e a adotar comportamentos preventivos, sobretudo nas zonas mais vulneráveis.

Famalicão: Francisco Fernandes é campeão nacional

O atleta famalicense sagrou-se, este sábado, campeão nacional dos 60 metros. Nos nacionais sub-18 de pista curta, que estão a decorrer em Braga, Francisco Fernandes, da Academia Papa Léguas, correu a distância em 6.87s

A competição que reúne os melhores atletas nacionais sub-18 esteve marcada para a pista coberta de Pombal. O espaço foi parcialmente destruído pela tempestade que se abateu sobre a região centro, pelo que a Federação Portuguesa de Atletismo teve de mudar de local.

Famalicão: União de Freguesias S. Cosme, Telhado e Portela analisa desagregação

A Assembleia de Freguesia de Vale São Cosme, Telhado e Portela reúne em sessão extraordinária, no dia 12 de fevereiro, pelas 19H30, na Junta de Freguesia da Portela para analisar a desagregação desta união de freguesias.
O processo foi iniciado no mandato anterior e, agora, entra numa fase considerada decisiva. Este procedimento, a decorrer segundos os parâmetros legais, visa permitir que a freguesia de Vale São Cosme recupere a autonomia administrativa, e a criação da união administrativa das freguesias de Telhado e Portela.
A sessão é, por isso, de especial relevância para o futuro destes territórios.

Famalicão: Assaltam bomba durante a madrugada para levar chupas, gomas e algum tabaco

Um assalto ocorrido na madrugada deste sábado obrigou ao encerramento, durante a manhã, da loja de um posto de combustível em Gondifelos, Vila Nova de Famalicão.

Segundo avança o jornal O Minho, encapuzados terão forçado a entrada no estabelecimento por volta da 01:00, depois de partirem o vidro da porta principal. O objetivo seria retirar dinheiro da caixa, mas, não encontrando qualquer valor, acabaram por levar tabaco e alguns doces antes de fugirem, já com o alarme ativado.

Os danos causados, incluindo a substituição do vidro, representam um prejuízo de cerca de três mil euros, aos quais se juntam os produtos furtados e as perdas resultantes do encerramento temporário da loja.

A GNR deslocou-se ao local, mas a investigação passou para a Polícia Judiciária.

Natal em Famalicão: Levantados mais de 36 Milhões dos multibancos do concelho

Os levantamentos efetuados nas caixas Multibanco do concelho de Vila Nova de Famalicão durante o mês de dezembro de 2025 totalizaram 36.536.350 euros, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Do valor global registado no período natalício, 35.472.590 euros foram levantados com cartões nacionais, enquanto os cartões estrangeiros representaram 1.063.760 euros, demonstrando que a grande maioria das operações continua a ser realizada por utilizadores nacionais, embora se mantenha a presença de visitantes e emigrantes nesta época festiva.

Em comparação com anos anteriores, verifica-se uma descida dos montantes levantados, interrompendo a tendência de valores elevados observada após o período pandémico.

Os dados do INE mostram a seguinte evolução nos levantamentos durante o mês de dezembro em Famalicão:

  • 2020 — 35.117.760 €

  • 2021 — 37.964.800 €

  • 2022 — 38.853.930 €

  • 2023 — 38.775.650 €

  • 2024 — 38.970.310 €

  • 2025 — 36.536.350 €

Depois de três anos consecutivos acima dos 38 milhões de euros, dezembro de 2025 regista uma redução de cerca de 2,4 milhões de euros face a 2024, aproximando-se novamente dos valores observados em 2021.

Famalicão: Equipa feminina entrega bens a pessoas afetadas pela tempestade na zona centro

A equipa feminina do FC Famalicão, que na tarde deste sábado, joga em Ourém, diante do Ouriense, levou na bagagem bens alimentares e materiais para auxiliar as populações afetadas pela tempestade que “caiu” sobre a região centro do país, provocando elevados prejuízos materiais e vidas humanas.
A ação foi promovida por uma das atletas, Matilde Silva, que mobilizou e motivou toda a equipa e elementos do staff do FC Famalicão nesta causa solidária.
«Esperamos que estes bens alimentares e materiais façam a diferença na vida das populações afetadas. Fora do campo estamos todos a torcer por vocês», lê-se numa publicação nas redes sociais.