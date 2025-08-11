Celeste Rodrigues faz hoje 100 anos

Mulheres lideram as candidaturas do PAN em Famalicão
Esta segunda-feira, o PAN Famalicão entregou as listas para as eleições autárquicas. O partido concorre à Câmara, Assembleia Municipal e a cinco freguesias do concelho, incluindo Ruivães, União de Freguesias de Famalicão e Calendário, e União de Freguesias Antas e Abade de Vermoim.
Das cinco candidaturas, quatro são lideradas por mulheres, e a maioria das listas é composta por mulheres.
“Esta composição revela que existe lugar para as mulheres na política, basta garantirmos às mesmas oportunidades de participação”, refere Sandra Pimenta, candidata do PAN à Câmara Municipal.
Famalicão: CDU entrega listas com cerca de 500 candidatos para todas as freguesias
A CDU entregou esta segunda-feira, 11 de agosto, as listas para as próximas eleições autárquicas em Vila Nova de Famalicão, concorrendo em todas as freguesias com cerca de 500 candidatos.
Sílvio Sousa, candidato à Câmara Municipal, destaca que “estas listas são constituídas na base do conhecimento da realidade concreta das freguesias, com gente que vive, trabalha e luta em V.N. de Famalicão”. Acrescenta ainda que a candidatura quer “defender os interesses das populações, enfrentar os poderes instalados e abrir caminho para uma alternativa séria”.
Tânia Silva, candidata à Assembleia Municipal, sublinha o compromisso com a igualdade de género: “A paridade nas listas à Câmara e à Assembleia Municipal é um sinal claro do nosso compromisso com uma democracia avançada, mais representativa e justa”.
A CDU apresenta-se como uma força próxima das pessoas, pronta para enfrentar os desafios do concelho e propor soluções reais.
Famalicão: Jogo de apresentação da Oliveirense é sexta-feira
Na noite de sexta-feira, às 21 horas, a AD Oliveirense realiza o jogo de apresentação aos sócios. A partida, a disputar no Estádio de Ribes, é de entrada gratuita.
O adversário é o Operário FC, clube que milita na divisão de honra da AF Braga. Já a equipa de Oliveira Santa Maria está no principal campeonato distrital, o pró nacional.
Foto: Reprodução Facebook da AD Oliveirense
Dia da Juventude: Piscinas de Famalicão com entrada gratuita esta terça para jovens dos 12 aos 35 anos
Esta terça-feira, dia 12 de agosto, entre as 14h e as 18h, as Piscinas Municipais de Famalicão assinalam o Dia Internacional da Juventude com uma tarde dedicada ao convívio e ao lazer.
A entrada será gratuita para todos os jovens entre os 12 e os 35 anos. Para tornar a celebração ainda mais especial, haverá um sorteio de quatro passes mensais para utilização das piscinas ao longo de 2026. Os participantes poderão inscrever-se através de um vídeobooth 360º, que oferece também uma experiência interativa e para partilhar nas redes sociais.
A iniciativa decorre sob o tema “Iniciativas locais dos jovens para os ODS e além!”, destacando o papel ativo da juventude na promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a nível local. O evento pretende reconhecer os jovens como protagonistas do presente e do futuro, reforçando o seu direito ao bem-estar, ao acesso a espaços públicos e à participação na vida comunitária.
PS Famalicão quer apostar nos jovens: Propõe Cartão Jovem Municipal e subsídio de nascimento
O candidato do PS à Câmara Famalicão, Eduardo Oliveira, apresentou um conjunto de propostas para apoiar os jovens do concelho, com foco na educação, habitação, mobilidade, natalidade e apoio às famílias.
Entre as medidas, destaca-se o alargamento das bolsas de estudo, programas de mobilidade para quem vive em zonas isoladas e incentivo ao empreendedorismo com mentoria e incubadoras de negócios. Está ainda previsto o “Cartão Jovem Municipal”, que, segundo o candidato, “dará acesso a transportes públicos, eventos culturais, serviços de saúde, restauração, desporto e lazer, através de parcerias com a ACIF e entidades locais”, abrangendo jovens até aos 30 anos.
Eduardo Oliveira defende também mais vagas em creches, apoio a famílias cuidadoras, um subsídio de nascimento universal e campanhas de valorização da parentalidade. Na habitação, propõe “a criação de um Programa Municipal de Arrendamento Acessível, com subsídios à renda progressivos, bem como a reabilitação e construção de habitação pública, destinada preferencialmente a casais jovens e famílias monoparentais”, incluindo o aproveitamento de património municipal devoluto para custos controlados.
Na área da educação e empregabilidade, quer criar o “Clube de Competências” e projetos de apoio a currículos, entrevistas e ligação a empresas locais, bem como um espaço de saúde mental “especialmente vocacionado para os jovens, com consultas acessíveis através de psicólogos parceiros, de forma a poder potenciar e ajudar a saúde e bem-estar do pessoal jovem”.
“Os jovens precisam de oportunidades reais para se fixarem, formarem-se, criarem os seus projetos de vida e sentirem que Vila Nova de Famalicão investe neles”, afirmou. “Estas medidas resultam de uma escuta atenta às necessidades da nossa juventude. Vila Nova de Famalicão tem de estar à altura das suas ambições”, concluiu Eduardo Oliveira.
Famalicão: Castelões oferece material escolar
A Junta de Freguesia de Castelões vai voltar a oferecer material escolar básico aos alunos da EB1 local. Este ano, a oferta será feita através de um vale de 15 euros por aluno, válido até 31 de dezembro de 2025, para utilização numa das livrarias aderentes.
Os vales podem ser levantados na Junta de Freguesia a partir de 1 de setembro.