Está a chegar a oportunidade certa para quem procura trocar de carro. O maior evento do setor automóvel da região está de regresso ao Multiusos de Guimarães, entre os dias 25 e 27 de setembro, para a sua segunda edição. Depois do sucesso alcançado na estreia, o evento volta a reunir num único espaço uma ampla seleção de viaturas novas, seminovas e usadas, representando algumas das principais marcas do mercado automóvel, com entrada gratuita durante os três dias.

Além da exposição, os visitantes terão a possibilidade de realizar test-drives, contactar diretamente com as equipas comerciais das várias marcas e contar com um serviço de avaliação de retomas no próprio local. O evento foi pensado para proporcionar uma experiência simples e conveniente a quem está a ponderar comprar ou trocar de viatura, concentrando num único espaço uma grande variedade de opções e condições comerciais.

Ao longo dos três dias, haverá ainda uma programação dedicada às famílias, com Kids Zone, insufláveis, pinturas, brindes e um espaço dedicado ao primeiro contacto das crianças com a condução e as regras da estrada.

O Festival Automóvel M. & Costas decorre no Multiusos de Guimarães de 25 a 27 de setembro, com entrada gratuita.

Horários:

Sexta-feira, 25 de setembro: 15h00 – 20h00

Sábado, 26 de setembro: 10h00 – 20h00

Domingo, 27 de setembro: 10h00 – 19h00