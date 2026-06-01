Concelho, Saúde, Sociedade

Centro de Saúde de Ribeirão muda-se temporariamente para Calendário devido a obras

A Unidade de Saúde Familiar (USF) de Ribeirão será temporariamente transferida para as antigas instalações da USF São Miguel-o-Anjo, em Calendário, a partir desta quarta-feira, 3 de junho.

A mudança deve-se à realização de obras de requalificação nas atuais instalações da USF de Ribeirão, estando prevista uma duração entre dois e três meses.

Para facilitar o acesso dos utentes ao novo local, estarão disponíveis várias ligações de transporte público. A linha 166 assegura a ligação entre Ribeirão e as antigas instalações da USF São Miguel-o-Anjo, enquanto as linhas 134 e 357 também servem o local. A paragem de destino é Barrimau I, situada em frente ao edifício.

Os horários e percursos podem ser consultados no site da Mobiave ou através da respetiva aplicação móvel.

Deixe um comentário

Famalicão: «Não há motivação maior do que representar o nosso país»

Ricardo Velho foi o escolhido para responder às perguntas dos jornalistas, esta terça-feira, na Cidade do Futebol, durante a fase preparatória para o Campeonato do Mundo que, para Portugal, começa a 17 de junho, frente à RD do Congo. Antes disso, terá dois amigáveis, nos dias 6 e 10 de junho, frente ao Chile e Nigéria, respetivamente.

O famalicense, apesar de saber do seu papel como 4.º guarda-redes na seleção, reconhece que «temos três grandes guarda-redes, comigo somos quatro. Muito sinceramente, espero que não aconteça nada a nenhum deles e que eu não vá para o banco por causa de uma lesão ou algo do género. Estou muito feliz por estar aqui. É uma grande oportunidade para mim e um grande voto de confiança que o míster me proporcionou».

Questionado sobre o espírito de grupo, o famalicense falou de «união num grupo fantástico e muito coeso». Já sobre as expetativas para o Campeonato do Mundo, Ricardo Velho espera «ficar até dia 19 para trazermos a taça. Que seja um grande Mundial para nós.»

Esta temporada, o guarda-redes famalicense somou 28 jogos na equipa turca do Gençlerbirliği, que terminou no 14.º lugar da classificação, dois lugares acima da zona de despromoção. O conjunto turco não exerceu a opção de compra de 3,5 milhões de euros, o que fez com que Ricardo Velho regressasse ao Farense, tendo contrato até 2028, com uma cláusula de 10 milhões de euros.

Tiago Torres
(Foto arquivo)

 

Famalicão: Inscrições para a Universidade de Verão terminam sexta-feira

Em www.famalicao.pt/universidade-de-verao-2026, pode inscrever-se em mais uma edição da Universidade de Verão promovida pela Câmara Municipal. As inscrições terminam esta sexta-feira, 5 de julho. A participação tem um valor de 30 euros e inclui seguro, refeições, atividades, kit do participante e transporte de autocarro para as instituições.

A Universidade de Verão, que terá lugar entre os dias 6 e 10 de julho, visa proporcionar a alunos do concelho que frequentam o Ensino Secundário a oportunidade de refletirem sobre o futuro do seu percurso formativo, após concluírem o secundário, através do contacto com laboratórios, oficinas tecnológicas, centros de investigação, estudantes, professores e investigadores de diferentes instituições, como de investigação, ensino pós-secundário e superior do concelho: IPCA, CIOR, CENFIM, FORAVE, CITEVE, Universidade Lusíada e CESPU.

Com jogos, atividades lúdicas, workshops, ateliers e ações de teamwork, pretende-se que os estudantes participem em diferentes atividades, partilhem dinâmicas e experienciem o ritmo e o espírito da vida académica.

Famalicão: Gustavo Sá passa a ser representado por Jorge Mendes

Foi anunciado esta segunda-feira, através das redes sociais, que o criativo do FC Famalicão passou a ser agenciado pela empresa (Polaris Sports) detida por Jorge Mendes.

Numa altura em que o mercado de verão já abriu oficialmente, o médio do Famalicão tem sido associado a vários clubes, tanto em Portugal como no estrangeiro. Segundo o jornal A Bola, o Benfica é o mais recente interessado no jogador. Apesar de, na semana passada, ter sido dado como certo no FC Porto, o presidente portista, André Villas-Boas, veio desmentir quaisquer negociações com o emblema famalicense. Recorde-se que, em janeiro, surgiu o interesse da Lazio, mas as conversas não tiveram seguimento, e ainda houve interesse do Al-Ithiaad, na altura treinado por Sérgio Conceição, e apesar de os clubes terem chegado a acordo por uma verba a rondar os 20 milhões de euros, a vontade do jogador prevaleceu e o negócio acabou por cair.

O médio natural da Póvoa de Varzim, valorizou-se esta temporada em sete milhões de euros, segundo dados do Transfermarkt. Atualmente, vale 25 milhões de euros, tem uma cláusula de rescisão fixada nos 50 milhões e contrato válido até junho de 2029.

O forte interesse no capitão dos famalicenses surge devido às consecutivas épocas de elevado nível que tem realizado e à forma como se afirmou na equipa principal, onde já cumpre a quarta temporada consecutiva, ele que chegou ao clube para jogar nos sub-15, na época 2018/2019, tendo chegado do FC Porto. Ao serviço da equipa principal soma 120 jogos, 12 golos e 16 assistências.

Na temporada recentemente concluída, foi uma peça fundamental no onze-base de Hugo Oliveira. No total, fez 2881 minutos, distribuídos por 32 jogos na Liga Betclic, onde apontou 4 golos e fez 2 assistências, fez ainda 2 jogos na Taça de Portugal. Tendo recebido várias distinções, ao ser eleito o melhor jovem dos meses, de agosto/setembro e março,

Lançado por Rui Jorge na Seleção Nacional de sub-21, o médio conta já com 14 internacionalizações e um golo. Recorde-se que a temporada termina oficialmente para Gustavo Sá precisamente com um jogo da seleção jovem frente à Irlanda do Norte, na próxima sexta-feira, numa partida marcada para as 19h30.

Tiago Torres

Famalicão: Dez barras de ouro apreendidas em buscas antidroga que passaram pelo concelho

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santo Tirso da GNR deteve, nos últimos dias da passada semana, dois homens (29 e 40 anos) por tráfico de droga e apreendeu 10 barras de ouro no decurso de 11 buscas, quatro domiciliárias e sete em veículos que decorreram nos concelhos de Esposende, Guimarães e Famalicão.

Também foram apreendidas duas armas brancas, um cartão de cidadão e carta de condução de origem italiana, documentos falsificados.

Famalicão: Vem aí a 1ª Edição do Punk da Casa Fest na Casa do Artista Amador

Já é conhecida a programação da Casa do Artista Amador para a primeira semana de junho que vai contar com Café Filosófico, Jam Session, PianoMenta e a 1ª edição do Punk da Casa Fest.

Esta quarta-feira, dia 3, pelas 21h30 o professor Marcelino Abreu volta ao Café Filosófico desta vez com o tema “direitos dos consumidores”, uma iniciativa com entrada livre. Licenciado e doutorado em Direito, Marcelino é docente do Ensino Superior no ISCET e advogado de profissão.

Na quinta-feira, dia 4, pelas 21h30 é tempo de Jam Session onde vários músicos têm a oportunidade de subir ao palco para mostrar o seu talento. A entrada é livre e a inscrição pode ser feita na hora.

Dia 5 de junho, pelas 22h00, haverá mais uma noite de Pianomenta com uma fusão de Jazz & Soul para sentir a música com todos os sentidos. A entrada tem um custo de 5 euros.

No sábado vai decorrer a 1ª edição do Punk da Casa Fest, pelas 21h00. Um festival que vem dar oportunidade a vários artistas que fazem deste estilo musical a sua forma de ser e estar. Esta primeira edição vai contar com a participação de três bandas nacionais. Dinamitz, Estrikinina e Candy for Aliens são os protagonistas numa noite que promete ser animada. Haverá serviço de bar com venda de hambúrgueres, cachorros, pregos em pão, bifanas e caldo verde. A entrada tem um custo de 7 euros se for adquirida em pré-venda ou de 10 euros se for comprada no próprio dia.

Para mais informações e reservas contacte 969 489 422.

Famalicão: Escola D. Maria II celebra 35.º aniversário e Dia do Patrono

O Agrupamento de Escolas D. Maria II celebrou, no dia 29, o 35.º aniversário e o Dia do Patrono com atividades que juntaram alunos, famílias, docentes e parceiros.

Sob o tema “Histórias Contadas (à volta de D. Maria II)”, a iniciativa transformou a escola num espaço de encontro, partilha e celebração. Houve exposições de trabalhos dos alunos do Pré-Escolar ao 3.º Ciclo; oficinas de cestaria, macramé e cerâmica; jogos tradicionais, atividades lúdicas; pintura e diversas expressões artísticas. Os diferentes departamentos curriculares associaram-se à organização da iniciativa, proporcionando experiências educativas e culturais para públicos de todas as idades.

Ao longo da tarde e da noite, o palco principal acolheu várias atuações musicais, momentos de dança e dramatizações.

A direção da escola destaca o empenho de todos os que contribuíram para a preparação e concretização do evento, agradecendo a participação das famílias e das instituições parceiras, nomeadamente da Associação de Pais pela decoração e dinamização do espaço de restauração; ao município de Famalicão pela disponibilização dos recursos logísticos. Dirige, ainda, um reconhecimento especial ao Departamento de Expressões Artísticas, responsável pela coordenação global da iniciativa, e aos assistentes operacionais.

 