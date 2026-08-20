A USF de Ribeirão regressa, esta quinta-feira, às instalações da Rua da Extensão de Saúde, depois de concluídas as obras de requalificação.

Os trabalhos tiveram como objetivo melhorar as condições disponibilizadas aos utentes e proporcionar um espaço mais adequado aos profissionais de saúde.

Hoje, dia 20, a unidade está a funcionar de forma condicionada devido ao processo de mudança. A partir das 16 horas, haverá apenas atendimento em Consulta Aberta, já no espaço renovado.

A atividade normal será retomada esta sexta-feira. Para situações de saúde não urgentes, os utentes podem contactar o SNS 24 através do 808 24 24 24. Em caso de emergência, devem ligar para o 112.