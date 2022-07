Centro Social de Calendário festeja os 40 anos com a apresentação da nova imagem

Os alunos da turma A do 9.º ano do Agrupamento de Escolas Padre Benjamim Salgado, vencedores do Festival de Teatro Amador dedicado aos 400 anos do nascimento de Molière, deslocaram-se a Bordéus, na França, de 10 a 14 de julho. Foram 23 alunos, com idades entre os 13 e 14 anos.

Recorde-se que conquistaram o prémio com a peça «Le Bourgeois Gentilhomme», em maio passado, no âmbito da iniciativa cultural que decorreu no Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave, e que foi oferecido pelo E.Leclerc de Vila Nova de Famalicão.

Em Bordéus, foram recebidos pelo Cônsul-Geral de Portugal, Mário Gomes, e usufruíram de um momento didático protagonizado por Manuel Dias, membro do Comité Nacional Francês Aristides Sousa Mendes, este último integrado no programa educativo e cultural «De Famalicão para o Mundo».

Nesta viagem, contactaram com o legado deixado pelo cônsul Aristides Sousa Mendes e visitaram os principais monumentos e praças do centro da cidade de Bordéus, seguindo o percurso UNESCO, a catedral de Santo André, a famosa praça da Bolsa com o seu espelho de água, bem como o Museu d’Aquitaine e o Grand Théâtre/Opéra de Bordeaux.

Recorde-se que o festival de teatro amador ganho por esta turma resultou das Comemorações dos 400 Anos do Nascimento de Molière, iniciativa que Vila Nova de Famalicão acolheu e que contou com o apoio da Embaixada de França/Instituto Francês de Portugal, da Alliance Française Guimarães-Braga, da rede de distribuição E.Leclerc e do Festival Culturissimo.