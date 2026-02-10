Chamadas falsas: Há quem ligue para o 112 a pedir táxi e até comida

No ano passado, quase três quartos das chamadas feitas para o 112 não corresponderam a situações de emergência. De acordo com dados da PSP divulgados pelo Jornal de Notícias, das 5,4 milhões de chamadas registadas em 2025, cerca de quatro milhões foram consideradas indevidas.

Entre os contactos recebidos surgem pedidos sem relação com emergências, como chamar um táxi, um canalizador ou até encomendar comida, havendo também quem ligue apenas por não ter saldo no telemóvel, já que a chamada é gratuita.

Registaram-se ainda cerca de 1,2 milhões de chamadas interrompidas antes do atendimento. Apesar destes números, o volume total de chamadas para o 112 tem vindo a diminuir nos últimos dois anos, incluindo as chamadas indevidas e abandonadas.