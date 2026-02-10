Sociedade

Chamadas falsas: Há quem ligue para o 112 a pedir táxi e até comida

No ano passado, quase três quartos das chamadas feitas para o 112 não corresponderam a situações de emergência. De acordo com dados da PSP divulgados pelo Jornal de Notícias, das 5,4 milhões de chamadas registadas em 2025, cerca de quatro milhões foram consideradas indevidas.

Entre os contactos recebidos surgem pedidos sem relação com emergências, como chamar um táxi, um canalizador ou até encomendar comida, havendo também quem ligue apenas por não ter saldo no telemóvel, já que a chamada é gratuita.

Registaram-se ainda cerca de 1,2 milhões de chamadas interrompidas antes do atendimento. Apesar destes números, o volume total de chamadas para o 112 tem vindo a diminuir nos últimos dois anos, incluindo as chamadas indevidas e abandonadas.

Famalicão: Várias zonas do concelho voltam a ficar sem luz

Um problema na rede de média tensão está a deixar várias zonas do concelho de Famalicão sem energia elétrica.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, as primeiras falhas registaram-se minutos depois das 10h30, em zonas pertencentes às freguesias de Lemenhe, Mouquim e Gavião.

O problema está a ser identificado e acompanhado pelas diversas equipas da E-Redes.

Famalicão: Arnoso Sta Maria decide fechar rua devido à subida do rio

A Junta de Freguesia de Arnoso Santa Maria decidiu fechar à circulação a Rua de Lages.

Na origem da decisão está a subida do caudal do rio, que pode comprometer a segurança de quem ali pretenda passar.

A reabertura da estrada só acontecerá assim que estejam reunidas as condições.

Proteção Civil lança aviso: Risco de cheia no Rio Ave

A Proteção Civil de Famalicão alertou para a subida do nível da água no Rio Ave durante hoje e amanhã, devido às descargas da Barragem de Guilhofrei. Está prevista uma subida significativa do caudal, com risco de inundação em zonas ribeirinhas e áreas habitualmente vulneráveis.

As autoridades recomendam evitar a permanência junto ao rio, retirar bens das zonas mais baixas, não atravessar áreas inundadas e proteger animais e equipamentos agrícolas, mantendo-se a população atenta às informações oficiais.

Famalicão: Carnaval Infantil passa para o Pavilhão Municipal

Na sequência da previsão de mau tempo, o desfile infantil do Carnaval de Famalicão foi transferido para o Pavilhão Municipal.

A informação foi confirmada pela autarquia na manhã desta terça-feira e comunicada às diversas instituições de ensino que participam na iniciativa.

O desfile tem início marcado para as 14h30.

Famalicão: PSP controla velocidade c/radar em três dias durante uma semana (N14)

A PSP vai realizar ações de controlo de velocidade com radar móvel no concelho de Vila Nova de Famalicão durante o mês de fevereiro.

As operações estão previstas para a Avenida Santiago de Gavião (EN14), nos seguintes dias e horários:

  • 18 de fevereiro, das 14h00 às 16h30

  • 23 de fevereiro, das 09h30 às 11h00

  • 25 de fevereiro, das 08h30 às 10h30

A iniciativa pretende reforçar a segurança rodoviária e incentivar ao cumprimento dos limites de velocidade.

Presidenciais: Seguro vence em todas as projeções das televisões

José António Seguro surge como o principal sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa na Presidência da República, liderando de forma consistente todas as projeções divulgadas pelas televisões

De acordo com a projeção da RTP, Seguro reúne entre 68% e 73% das intenções de voto, contra 27% a 32% de André Ventura. Resultados semelhantes são apresentados pela SIC e pela TVI/CNN, que apontam para uma vantagem entre 67% e 71,4% para José António Seguro, face a 28,6% a 33% do seu adversário.

A projeção da CMTV/NOW confirma a tendência, atribuindo a Seguro entre 66,8% e 71,8% das preferências, enquanto André Ventura surge com 28,2% a 33,2%.