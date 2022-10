Chefe famalicense Renato Cunha cozinha no “Património a Norte”

No âmbito do Dia Mundial do Cancro Digestivo, os Serviços de Oncologia, de Cirurgia e a Unidade de Gastroenterologia do Centro Hospitalar Médio Ave organizaram, na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, o “I Encontro de Patologia Digestiva no CHMA”, onde o foco foi a abordagem ao Cancro Colo-Rectal – desafios e perspetivas futuras no Médio Ave.

Foi um dia dedicado à partilha de conhecimentos e boas práticas, onde foi destacada a importância da abordagem multidisciplinar e holística na prestação dos cuidados a estes doentes e a mais-valia de uma boa articulação e intercolaboração entre os cuidados hospitalares e os cuidados primários de saúde.

A sessão de abertura contou com a presença de António Barbosa, presidente do Conselho de Administração do CHMA; Sofia Fernandes, vereadora do pelouro da Saúde da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão; Ivo Machado, diretor executivo do ACES AVE / Famalicão; Nuno Carvalho, diretor executivo do ACES Santo Tirso / Trofa; David Silva, adjunto da direção clínica do CHMA; João Marques, diretor Clínico do ACES Santo Tirso / Trofa; Marta Novais da Silva, diretora do Serviço de Oncologia; Francisco Sampaio, diretor do Serviço de Cirurgia; e Germano Vilas Boas, coordenador da Unidade de Gastroenterologia.

Nestas jornadas de trabalho participaram, ainda, vários oradores e moderadores com relevância na área da patologia colo-rectal e foram abordados temas relevantes nesta área da saúde, desde o rastreio e a importância do diagnóstico precoce, o tratamento da doença em fase inicial e na doença avançada. A destacar a abordagem multidisciplinar no tratamento destes doentes, realçando-se a intercolaboração da Nutrição e da Psicologia, bem como a necessidade de apoio por uma equipa prestadora de cuidados de suporte paliativos, na gestão da doença em fase mais avançada.

O programa contou também com a presença de Fernando Tavares, diretor do departamento de estudos e planeamento da Administração Regional de Saúde do Norte, que abordou o “Plano nacional de rastreio do Cancro Colo-Retal: desafios em tempo de pandemia e estratégias regionais”; participou Vítor Veloso, presidente nacional da Liga Portuguesa Contra o Cancro, que abordou o apoio da Liga aos doentes com cancro colo-rectal.

A relevância da proximidade de cuidados interdisciplinares no tratamento do cancro colo-rectal foi realçada, destacando-se o protocolo de intercolaboração CHMA – IPO do Porto, onde se evidenciou a importância da proximidade com esta instituição para a prestação de alguns cuidados específicos, que não se realizam no CHMA. Participaram dois médicos do IPO, de cirurgia oncológica e de radio-oncologia.