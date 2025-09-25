Concelho, Sociedade, Última Hora

Chefes da urgência do Hospital de Famalicão voltam atrás na demissão e ajudam a resolver problemas

Os chefes das equipas de urgência do hospital de Famalicão, que tinham apresentado pedidos de demissão, decidiram suspender essa decisão. Segundo a Unidade Local de Saúde do Médio Ave, estes profissionais “estão a colaborar ativamente, com o Serviço e com o Conselho de Administração, para, tão rapidamente quanto possível, se ultrapassarem definitivamente os problemas referidos”.

Em comunicado, a administração reconhece que “durante o período do verão a ULS enfrentou algumas dificuldades inesperadas, exclusivamente no preenchimento integral das equipas médicas da triagem, com impacto na organização do trabalho do SUMC e, por vezes, no tempo de resposta”. No entanto, garante que essas dificuldades “nunca comprometeram a prestação e cuidados de saúde” e têm vindo a ser resolvidas, com a expetativa de que “a normalidade do atendimento regressará muito brevemente ao SU”.

A ULS salienta ainda que “todas as especialidades médicas continuaram a operar com normalidade”, assegurando a resposta clínica necessária aos utentes, e que as urgências de Pediatria e Ginecologia/Obstetrícia “não sofreram qualquer constrangimento”.

Governo decide oferecer alojamento temporário aos trabalhadores da construção civil

O Governo anunciou que vai dar alojamento temporário aos trabalhadores da construção civil, instalado nos próprios estaleiros. O objetivo, explicou o ministro Miguel Pinto Luz, é garantir melhores condições de vida a quem está a ajudar no esforço de construir mais habitação.

Entre as medidas aprovadas está também a redução do IVA para 6% na construção de casas até 648 mil euros, ou para arrendamento com rendas até 2.300 euros. Luís Montenegro reconheceu que este valor pode parecer alto, mas disse que é apenas um limite pensado para zonas como Lisboa e Porto.

Outra decisão foi aumentar o IMT para estrangeiros que comprem casa em Portugal, ficando de fora apenas os emigrantes.

Famalicão: Um ferido em colisão entre viaturas na zona escolar

Uma pessoa ficou ferida, na tarde desta quinta-feira, na sequência de uma colisão entre duas viaturas, na Rua Barão da Trovisqueira, em Famalicão.

O sinistro aconteceu cerca das 17h45 e para o local foram acionados os B.V.Famalicenses.

A vítima do acidente, uma mulher, foi encaminhada para o hospital de Famalicão.

Famalicão: Associação de Integração Multicultural reuniu mulheres que partilharam histórias de vida

A AIM – Associação de Integração Multicultural promoveu, no dia 20 de setembro, um encontro com mulheres de diferentes áreas de atividade. Nos Serviços Educativos do Parque da Devesa, as participantes refletiram sobre a participação feminina nas empresas, os desafios da imigração e a importância da criação de redes de apoio.

A iniciativa – Um Encontro de Mulheres: Conectando Histórias e Experiências – destacou-se pela partilha de histórias de vida, pelo diálogo intercultural e pelo reforço da integração como valor fundamental para uma sociedade mais inclusiva.

A sessão começou com uma atividade orientada por Maísa Oliveira, professora de Educação Física, seguindo-se o debate sobre “Mulheres em Portugal – Desafios e Oportunidades”, com Sofia Fernandes, deputada do PSD na Assembleia da República, que deu conta do papel das mulheres em espaços de decisão.

Maria Orminda Marques, coordenadora de comunicação da Continental Mabor, falou da integração no mundo empresarial; e Catarina Zuccaro, advogada e presidente da BPW- Portugal dos obstáculos que as mulheres imigrantes ainda enfrentam no acesso aos seus direitos e a relevância das redes de apoio.

No encerramento, a presidente da AIM, Taciana Flores, considerou o encontro um espaço de inspiração e cooperação, que provou «como a diversidade cultural e a união entre mulheres são fundamentais para o futuro coletivo».

Famalicão: Cláudio Pereira arbitra jogo com o Rio Ave

A partida entre o FC Famalicão e o Rio Ave, da sétima jornada da I Liga, será arbitrado por Cláudio Pereira.

O árbitro da AF Porto terá como assistentes Tiago Costa e Sérgio Jesus. Flávio Jesus é o quarto árbitro. No VAR, Cláudia Ribeiro e no AVAR, Márcio Azevedo.
O FC Famalicão é sexto da classificação, com 11 pontos, enquanto que os vilacondenses são décimos quintos, com 5 pontos. As duas equipas vêm de dois empates, por igual resultado (1-1). A equipa de Hugo Oliveira, em Rio Maior, diante do Casa Pia, e o Rio Ave no Estádio da Luz, com o Benfica.

Este encontro entre vizinhos está marcado para o próximo domingo, às 20h30, no Estádio Municipal.

Famalicão: Desfolhada em Mogege

O Rancho Folclórico Santa Marinha de Mogege realiza na noite de 4 de outubro, a partir das 21 horas, uma desfolhada tradicional. A iniciativa decorre na Eira dos Irmãos Freitas, no Lugar da Portela, e é de entrada livre

Para além do grupo organizador, o evento conta com o Rancho Folclórico e Etnográfico de Santa Marinha de Crestuma, de Vila Nova de Gaia.

Em tempos de colheitas, será retratado o trabalho em comunidade, relembradas as danças tradicionais, o trajar e as belas cantigas.

A partir das 17 horas começa a funcionar uma tasquinha com bom vinho da região.

 

FC Famalicão entra na Taça em casa do S. João de Ver

Realizou-se, esta quinta-feira, na Cidade do Futebol, o sorteio da terceira e quarta eliminatórias da Taça de Portugal. Ao FC Famalicão o sorteio ditou a deslocação, na terceira eliminatória, a casa do S. João de Ver, de Santa Maria da Feira, equipa que compete na Liga 3.

Na quarta eliminatória a equipa de Hugo Oliveira, caso vença, volta a jogar na condição de visitante com o vencedor do encontro entre o Belenenses e Estoril.

Os jogos da terceira eliminatória estão agendados para o fim de semana de 18 e 19 de outubro, depois da pausa para as seleções. A quarta eliminatória será disputada entre 22 e 23 de novembro.

Ao todo, na prova, estão 18 da I Liga, 11 da Liga 2, 10 da Liga 3, 17 do Campeonato Portugal e 8 das distritais.