O CHEGA de Vila Nova de Famalicão vai realizar, na próxima sexta-feira, dia 4 de setembro, às 20h30, uma sessão pública dedicada à atividade política do partido e aos projetos que pretende desenvolver no concelho nos próximos anos.

O encontro está marcado para o Auditório da União de Freguesias de Famalicão e Calendário e contará com a apresentação do trabalho realizado pelos eleitos do partido.

A iniciativa pretende ainda abrir espaço à participação dos cidadãos, com o partido a propor uma reflexão sobre os principais problemas de Famalicão e sobre possíveis soluções.

A Comissão Política Concelhia do CHEGA deixa o convite à população para participar nesta sessão e acompanhar as propostas e prioridades definidas para o futuro do município.