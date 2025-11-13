Chega quer baixar IMI em Famalicão para o mínimo legal

O Chega de Famalicão entregou na Câmara Municipal uma proposta para reduzir o IMI para 0,3%, o valor mínimo permitido por lei. A proposta será discutida na próxima reunião de Câmara.

O partido diz que, com o aumento do custo de vida, as famílias não devem continuar a pagar tanto imposto. “O IMI é um confisco anual disfarçado”, refere o Chega.

A proposta inclui ainda a criação de um grupo de trabalho para cortar despesas desnecessárias e avaliar o impacto da medida nas contas da Câmara.

Segundo o partido, é possível baixar impostos sem prejudicar os serviços públicos. O objetivo é ajudar a classe média e aumentar o poder de compra das famílias famalicenses.