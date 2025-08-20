CHEGA reúne com ACIF para discutir futuro do comércio em Famalicão

A Comissão Política Concelhia do CHEGA de Famalicão reuniu-se com a Direção da ACIF – Associação Comercial e Industrial de Famalicão, presidida por Hélder Pereira.

Em cima da mesa estiveram temas ligados ao fortalecimento do comércio local, ao incentivo ao empreendedorismo e à importância da formação, considerados motores para o desenvolvimento económico e social do concelho.

Segundo o CHEGA Famalicão, ouvir as instituições representativas da economia local é essencial para compreender os desafios diários dos comerciantes e empresários. O partido sublinha que esse diálogo permite “construir soluções que promovam dinamismo, inovação e competitividade”.

Já a ACIF chamou a atenção para as dificuldades que o setor atravessa no atual contexto económico e apresentou propostas que a estrutura concelhia do CHEGA garantiu estar disponível para analisar e integrar nas suas linhas de ação.

O encontro decorreu num clima de cooperação e proximidade. Para ambas as partes, a união entre política, tecido empresarial e sociedade civil é fundamental para projetar o futuro de Famalicão.

No final, o CHEGA reafirmou o compromisso de defender medidas que reforcem o comércio, apoiem o empreendedorismo e criem mais oportunidades de formação, com o objetivo de contribuir para um concelho “mais próspero e sustentável”.