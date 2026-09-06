O recinto da Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão encheu-se, na noite deste sábado, para receber Chico da Tina. Foram milhares as pessoas, sobretudo jovens, que não quiseram perder a atuação de um dos nomes de maior sucesso da música portuguesa da atualidade.

O concerto levou uma verdadeira multidão ao recinto, que este ano ganhou capacidade com a eliminação das barreiras que habitualmente delimitavam o espaço, permitindo uma maior concentração de público.

A Feira de Artesanato e Gastronomia termina este domingo à noite, depois de vários dias marcados por muita animação, música e gastronomia.