O jogo das meias-finais da Supertaça feminina entre o Famalicão e Sporting, na tarde deste domingo, é à porta fechada. Sem público.

O clube cumpre um castigo, pelo que as portas do campo número 2 do Estádio Municipal estarão fechadas para os adeptos. O jogo realiza-se às 15 horas deste domingo.

Esta tarde o Benfica venceu, nas grandes penalidades, o Braga e já garantiu um lugar na final que terá lugar no Estádio Municipal de Aveiro, no dia 13 de setembro.