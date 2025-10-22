Chuva e vento forte colocam Famalicão em alerta amarelo

Entre as 21h00 desta quarta-feira e as 06h00 de quinta-feira, o distrito de Braga está em alerta amarelo devido à previsão de chuva persistente, passando a aguaceiro por vezes fortes, que podem ser acompanhados de trovoada. Nas terras altas as rajadas de vento podem chegar os 95 quilómetros por hora.

Com isto, o alerta está lançado à população para que se proteja das condições adversas, com base na previsão do IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).