Chuva forte coloca Famalicão em alerta laranja esta quarta e quinta-feira

A An-Dança, Conservatório de Dança de Vila Nova de Famalicão, destacou-se entre centenas de participantes internacionais com prémios de excelência nas semifinais do Youth America Grand Prix YAGP Paris 2025, a mais prestigiada competição mundial dedicada a jovens bailarinos.

O YAGP é reconhecido globalmente como a maior plataforma de descoberta de talentos da dança clássica e contemporânea, reunindo anualmente milhares de participantes de mais de 35 países.

Nesta competição, a An-Dança conquistou um primeiro e segundo lugar com coreografias de Michael Fuscaldo. Um terceiro lugar por Carlos Almeida em “9 to 5” (coreografia de Núria D’Oliveira Soares). Sénior Contemporary Women, segundo lugar de Victoria Vilaça em “Les moulins de mon cœur”, coreografia de Michael Fuscaldo. Outstanding Choreographer Award — atribuído a Michael Fuscaldo, em representação da An-Dança, Conservatório de Dança de Vila Nova de Famalicão. Além de vários top 12.

Os resultados de Paris seguem-se ao êxito obtido nas Finais Mundiais do YAGP 2025, em Tampa (EUA), onde a An-Dança alcançou o Top 12 com a coreografia “Ode Romeu & Juliet” e “Unsuitable” de Núria D’Oliveira Soares um feito reservado às melhores escolas e companhias do circuito internacional.

Estes prémios colocam a An-Dança e os seus alunos entre os nomes mais destacados da nova geração da dança europeia, «comprovando a consistência do projeto artístico e pedagógico desenvolvido em Vila Nova de Famalicão», refere Marta de Oliveira Soares, diretora da An-Dança.

Esta responsável salienta que «estes resultados são o reflexo de um trabalho contínuo de exigência, paixão e compromisso. Cada aluno que sobe ao palco do YAGP representa não apenas a nossa escola, mas também o nome de Vila Nova de Famalicão e o potencial artístico da juventude portuguesa», sublinha Marta de Oliveira Soares.

«Os feitos agora alcançados reforçam o papel de Vila Nova de Famalicão como cidade de cultura e talento, e demonstram que o investimento no ensino artístico tem um impacto direto na formação, na autoestima e na projeção dos jovens a nível global», acrescenta.

Com uma trajetória de quase três décadas de existência e uma década no Concelho, a An-Dança «é hoje um referente nacional e internacional na formação em dança, promovendo o ensino artístico especializado e extracurricular em articulação com escolas da região. A instituição aposta na valorização «do ensino da dança como um todo, na formação integral dos alunos e na representação internacional de Portugal através da arte e da educação», refere a direção da escola.