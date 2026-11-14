Das 06:00 às 15:00 deste domingo, Famalicão vai ter chuva persistente e, por vezes, forte. O IPMA colocou o distrito de Braga sob aviso amarelo, que vigora entre essas horas.

Hoje, sábado, ainda há uma pausa. O dia deverá ter sol e nuvens, com possibilidade de aguaceiros fracos, e o céu fica muito nublado no final do dia. O vento sopra fraco e a temperatura desce ligeiramente.

O cenário muda já amanhã. Para Braga, o IPMA prevê chuva, temperaturas entre os 14 e os 17 graus e vento moderado de sudoeste. Na segunda-feira não há melhorias: a previsão é de chuva forte, com máximas de 19 graus.

Famalicão não é caso isolado. O aviso no domingo abrange também os distritos de Viana do Castelo, Vila Real, Porto e Aveiro.

O amarelo é o nível mais baixo da escala de avisos do IPMA, mas pede atenção. A recomendação é que se tenha em conta possíveis constrangimentos provocados pela precipitação durante o período do aviso.