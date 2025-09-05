Região

Chuva forte para este sábado e domingo: Região em aviso amarelo

Os distritos de Braga e Viana do Castelo vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de chuva forte, entre as 21h00 de sábado e as 06h00 de domingo, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A mudança do tempo deve-se à passagem de uma frente fria associada a uma depressão a noroeste da Península Ibérica. Estão previstos períodos de chuva, por vezes intensa, sobretudo no litoral Norte e Centro.

O IPMA alerta ainda para temperaturas mínimas e máximas abaixo do normal para a época e prevê mais precipitação até meio da próxima semana.

Santo Tirso: Torneio de homenagem a jovem que se dedicou ao ténis

A ARS – Associação Recreativa de Sequeirô e a ARTE – Além Rio Ténis Escola promovem o Troféu Francisco Costa, nos dias 13 e 14 de setembro. Esta iniciativa, de homenagem ao malogrado tenista, falecido a 2024, tem o apoio da sua família e terá lugar no Parque Sara Moreira, em Santo Tirso.

Para além da homenagem, o troféu tem um caráter solidário para apoiar a associação Dar Asas à Vida, instituição dedicada a transformar a vida de crianças e jovens em risco.

A prova conta com várias tenistas de renome nacional e a cerimónia de entrega de prémios terá a presença de João Sousa, o português mais titulado de sempre.

Francisco Costa, falecido aos 24 anos num trágico acidente no Porto, foi fundador da ARTE e sempre manifestou uma grande dedicação ao ténis, dentro e fora do court.

Deputados do PS preocupados com crise têxtil no Vale do Ave que pode afetar centenas de trabalhadores

Os deputados socialistas eleitos por Braga manifestaram, esta terça-feira, a sua preocupação com a crise que afeta o setor têxtil no Vale do Ave. A posição surge após as notícias e anúncios de despedimentos em empresas da região, com impacto em concelhos como Guimarães, Vizela, Famalicão e Santo Tirso.

Em comunicado enviado à redação, os deputados socialistas na Assembleia da República entendem «ser urgente» que o Governo avance «com medidas concretas para proteger os trabalhadores e apoiar as empresas, evitando que esta crise tenha efeitos irreversíveis na região».

O grupo parlamentar questionou o Governo sobre os apoios imediatos aos trabalhadores afetados, os instrumentos específicos de apoio às empresas da região e as medidas estruturais necessárias para reforçar a modernização e a resiliência do setor têxtil

José Pedro é de Guimarães e está desaparecido desde sábado

Um jovem de Guimarães está desaparecido desde o final da tarde de sábado, em Cinfães do Douro, distrito de Viseu. Trata-se de José Pedro, da freguesia de Corvite e músico da Banda Musical das Caldas das Taipas.

A última vez que foi visto foi por volta das 19h, a conduzir um Mercedes Classe E preto, com a matrícula 85-LM-43.

A família, em desespero, pede a quem saiba de alguma informação que entre de imediato em contacto com as autoridades.

Família de Santo Tirso precisa de ajuda após incêndio destruir habitação

Está em curso uma campanha solidária para apoiar a família de Água Longa, em Santo Tirso, que viu a sua casa e o armazém de trabalho destruídos por um incêndio na madrugada de quarta-feira.

O objetivo passa por reunir bens alimentares, produtos de higiene, mobiliário, eletrodomésticos e até materiais de construção civil, de modo a permitir que o agregado de cinco pessoas possa recuperar condições de vida e que o pai retome a sua atividade profissional.

Os donativos podem ser entregues na Junta de Freguesia de Água Longa ou no Centro Recreativo e Popular da Juventude local. Além disso, existe a possibilidade de contribuir financeiramente através de NIB (0036 0272 9910 0004 6184 0), MBWay (912145080 e 913555359) ou da plataforma GoFundMe, na campanha intitulada “Ajuda para reconstruir a casa da Família do Abraão”.

Ao Jornal de Notícias, Sara Sousa, filha mais velha, sublinhou que a situação é “bastante complicada” e lembrou que a família ficou apenas “com a roupa do corpo”.

Vila do Conde: Homem compra raspadinha e ganha 1 milhão de euros

Um apostador dos jogos Santa Casa ganhou, esta quinta-feira, um milhão de euros. O “golpe de sorte” aconteceu depois de uma ida ao Kioske K, em Mindelo, Vila do Conde.

De acordo com O Minho, o felizardo deslocou-se ao espaço para registar o euromilhões mas decidiu comprar uma raspadinha “Fortuna”, por 15 euros.

Numa fase inicial, o homem raspou apenas o código que permite à máquina fazer a leitura da raspadinha e verificar a existência de prémio. O primeiro alerta do que estaria por vir foi quando o equipamento dos Jogos Santa Casa indiciou que o boletim tinha um prémio elevado. Terá sido aí que o apostador decidiu raspar o boletim por completo e descobrir que lhe tinha acabado de sair 1 milhão de euros.

O cliente “ficou em choque”, revelou o proprietário do espaço ao jornal.

Póvoa de Varzim: Banhista agride e insulta nadadores, danifica material e desrespeita bandeira vermelha

Esta quarta-feira, pelas 16h50, a Praia do Carvalhido, na Póvoa de Varzim, registou uma ocorrência de desrespeito a nadadores salvadores. A vigilância encontrava-se ativa com a bandeira vermelha hasteada, devido à forte agitação marítima.

Um banhista, conhecido por apitar constantemente na praia, começou a usar o apito junto à zona de esplanada, causando alguma confusão entra as equipas que vigiavam o local e todos os que frequentavam a praia. Quando abordado para deixar de utilizar o apito, o homem respondeu de forma agressiva, insultou os nadadores e empurrou um deles. Atirou a prancha de salvamento para a areia e pontapeou-a repetidamente. Um outro nadador, de serviço numa área vizinha, interveio e afastou o agressor, com ajuda de outros banhistas.

O homem desrespeitou novamente a bandeira vermelha e entrou na água. Vários banhistas ligaram para as autoridades. No local estiveram presentes PSP, Polícia Municipal, Polícia Marítima, viatura 4×4 ANS Os Golfinhos e viatura 4×4 VW Amarok do Projeto Seawatch.

As forças policiais identificaram o agressor, recolheram testemunhos e registaram a ocorrência.