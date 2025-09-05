Chuva forte para este sábado e domingo: Região em aviso amarelo

Os distritos de Braga e Viana do Castelo vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de chuva forte, entre as 21h00 de sábado e as 06h00 de domingo, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A mudança do tempo deve-se à passagem de uma frente fria associada a uma depressão a noroeste da Península Ibérica. Estão previstos períodos de chuva, por vezes intensa, sobretudo no litoral Norte e Centro.

O IPMA alerta ainda para temperaturas mínimas e máximas abaixo do normal para a época e prevê mais precipitação até meio da próxima semana.