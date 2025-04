Chuva para os próximos 10 dias: Hoje o país está em aviso amarelo devido ao mau tempo

Dois meses para as Antoninas: Riba d’Ave já ensaia a reação se for a marcha vencedora

Faltam dois meses para a noite mais esperada das Festas Antoninas de Vila Nova de Famalicão: o grande desfile das Marchas Populares, que acontece a 12 de junho.

A Marcha de São Pedro de Riba d’Ave já fez soar os tambores nas redes sociais e mostra-se empenhada nos preparativos para repetir – ou até superar – o feito do ano passado, em que conquistou o terceiro lugar e o prémio de “Melhor Letra”. Desde ensaios coreografados a bastidores criativos, são vários os momentos que têm sido partilhados no TikTok, onde a associação está especialmente ativa.

Entre os vídeos já publicados, há um que tem chamado a atenção: uma encenação divertida sobre como será a reação dos marchantes se forem os grandes vencedores deste ano.

Em 2024, a ARCA – Associação Recreativa e Cultural de Antas levou o primeiro lugar com 90 pontos, destacando-se ainda nas categorias de “Melhor Coreografia”, “Melhor Guarda-Roupa” e “Melhor Música”. Brufe ficou em segundo, com 82 pontos e o título de “Marcha Mais Popular”. Riba d’Ave completou o pódio com 71 pontos e a distinção de “Melhor Letra”.