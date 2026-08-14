Finlay Tarling, ciclista estrangeiro ligado à equipa NSN, morreu esta sexta-feira, em Ponte de Lima, após um despiste na EN306, em Arcozelo, junto ao rio Lima.
O acidente aconteceu cerca das 15h40, poucos minutos depois de o pelotão da Volta a Portugal ter passado pelo local. O ciclista acabou por ser colhido por um carro que estaria em contramão, avança a RTP.
A ocorrência levou à suspensão da Volta a Portugal quando o pelotão se encontrava já a caminho da Senhora da Penha, em Guimarães, cerca de 1h15 depois do acidente.