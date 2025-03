Ciclovia Famalicão – Póvoa: Vandalizaram quase 60 postes de iluminação para furtar cobre

O IPCA – Instituto Politécnico do Cávado e Ave e a Universidade de Aveiro vão desenvolver um programa de doutoramento em Contabilidade. Já está aprovado pela A3ES (Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior) e entrará em funcionamento no ano letivo 2025/26, sendo a lecionação e a orientação das teses asseguradas em conjunto pelos docentes de ambas as instituições de ensino superior e investigadores integrados do Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade da ESG/IPCA e a Unidade de Investigação GOVCOPO da UA.

Segundo estas instituições de ensino superior, o Programa de doutoramento em Contabilidade visa proporcionar o «desenvolvimento da investigação no domínio da Contabilidade através de um ambiente de ensino e investigação com elevados padrões de qualidade que potencie a formação de recursos humanos altamente qualificados e a transferência de conhecimento e tecnologia para a sociedade na área científica».