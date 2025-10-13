Cidade Hoje atinge recorde de audiência na noite das Eleições Autárquicas

A emissão especial da Cidade Hoje dedicada às Eleições Autárquicas em Famalicão entrou para a história da comunicação local. Durante quase cinco horas de transmissão em direto, a equipa de jornalistas e repórteres acompanhou todos os momentos decisivos da noite eleitoral, com intervenções em estúdio, ligações às sedes de campanha e atualizações constantes e em primeira mão dos resultados.

O público respondeu em força. Mais de 160 mil visualizações foram registadas no Facebook, segundo dados da plataforma Meta Business, com picos de 3 200 espetadores em simultâneo, o que fez da emissão da Cidade Hoje um dos principais pontos de encontro informativo dos famalicenses.

A estes números somam-se ainda as visualizações no YouTube e no Instagram, onde, na rede social da Meta, chegaram a estar a ver a emissão mais de 400 pessoas em simultâneo. A cobertura foi também acompanhada através da emissão online da rádio e pelas frequências FM 94.0 e 104.6. Devido aos milhares de acessos em simultâneo ao site da Cidade Hoje, a plataforma chegou a ficar temporariamente indisponível, pelo que os resultados foram também divulgados diretamente nas redes sociais, de forma a garantir que todos os seguidores tivessem acesso à informação em tempo real e, na maioria das vezes, antes de estar disponível no site do MAI.

O destaque da semana foi também o debate com todos os candidatos à Câmara Municipal, transmitido na passada quinta-feira, o único que reuniu todos os concorrentes, que registou grandes audiências, somando já mais de 80 mil visualizações só no Facebook.

Esta adesão massiva reforça a confiança e proximidade que o público deposita neste órgão de comunicação social.

A Cidade Hoje agradece a todos os seguidores, ouvintes e internautas que tornaram a cobertura da noite eleitoral histórica. E um agradecimento especial também a todos os que, nesta e noutras noites, fazem o mesmo esforço para informar. Cada um à sua maneira, todos contribuem para uma comunidade mais esclarecida.