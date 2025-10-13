Concelho

Cidade Hoje atinge recorde de audiência na noite das Eleições Autárquicas

A emissão especial da Cidade Hoje dedicada às Eleições Autárquicas em Famalicão entrou para a história da comunicação local. Durante quase cinco horas de transmissão em direto, a equipa de jornalistas e repórteres acompanhou todos os momentos decisivos da noite eleitoral, com intervenções em estúdio, ligações às sedes de campanha e atualizações constantes e em primeira mão dos resultados.

O público respondeu em força. Mais de 160 mil visualizações foram registadas no Facebook, segundo dados da plataforma Meta Business, com picos de 3 200 espetadores em simultâneo, o que fez da emissão da Cidade Hoje um dos principais pontos de encontro informativo dos famalicenses.

A estes números somam-se ainda as visualizações no YouTube e no Instagram, onde, na rede social da Meta, chegaram a estar a ver a emissão mais de 400 pessoas em simultâneo. A cobertura foi também acompanhada através da emissão online da rádio e pelas frequências FM 94.0 e 104.6. Devido aos milhares de acessos em simultâneo ao site da Cidade Hoje, a plataforma chegou a ficar temporariamente indisponível, pelo que os resultados foram também divulgados diretamente nas redes sociais, de forma a garantir que todos os seguidores tivessem acesso à informação em tempo real e, na maioria das vezes, antes de estar disponível no site do MAI.

O destaque da semana foi também o debate com todos os candidatos à Câmara Municipal, transmitido na passada quinta-feira, o único que reuniu todos os concorrentes, que registou grandes audiências, somando já mais de 80 mil visualizações só no Facebook.

Esta adesão massiva reforça a confiança e proximidade que o público deposita neste órgão de comunicação social.

A Cidade Hoje agradece a todos os seguidores, ouvintes e internautas que tornaram a cobertura da noite eleitoral histórica. E um agradecimento especial também a todos os que, nesta e noutras noites, fazem o mesmo esforço para informar. Cada um à sua maneira, todos contribuem para uma comunidade mais esclarecida.

Famalicão: Poda de árvores na Alameda Padre Manuel Simões

A partir desta quarta-feira, vão decorrer trabalhos de poda de árvores na Alameda Padre Manuel Simões, junto ao Parque de Sinçães.

Esta intervenção decorre até sexta-feira e devido à natureza do trabalho, prevê-se que a mobilidade do trânsito seja temporariamente afetada.

Famalicão: Os destaques do Famabasket no último fim de semana

A equipa sénior masculina do Famabasket estreou-se a vencer no Campeonato Nacional da 2º divisão, no último domingo, na deslocação a Viana do Castelo, vencendo por 70-47 o CB Viana sub-23.

O triunfo foi conseguido com uma equipa renovada que integrou cinco atletas da formação do clube famalicense, dois que subiram esta época aos seniores e três que ainda são Sub18. O famabasket terminou a primeira parte em desvantagem por 16-13, inverteu o resultado no segundo período ao terminar 20-6, chegando ao intervalo com uma vantagem de 33-22. Nos restantes períodos a equipa famalicense conseguiu manter a vantagem e alcançar a vitória.

Os escalões de formação também entraram em campo. A equipa sub-16 feminina teve jogada dupla, na sexta-feira deslocou-se a Braga, numa partida que terminou com um resultado favorável para a equipa da casa que venceu por 67 – 51. Na tarde de sábado recebeu o GDAS e venceu o jogo de forma confortável por 70-31.

Os sub-16 masculinos jogaram no Pavilhão Municipal de Famalicão frente ao FAC, na tarde de domingo. O Famalicense Atlético Clube levou a melhor e venceu por 115-46.

A equipa sub-18 feminina deslocou-se a Vermoim, no domingo, para defrontar o ATC, alcançando uma vitória por 54-29.

Já a equipa sub-18 masculina viajou até Barcelos, na manhã de domingo, venceu todos os parciais e venceu a partida por 90-47.

Famalicão: No salão paroquial de Calendário ouviu-se cantar o fado

Na passada sexta-feira, mais de três centenas de pessoas ouviram cantar o fado num jantar promovido pela Liga de Amigos do Centro Social de Calendário, no salão paroquial.

Este evento solidário, a favor da requalificação do ATL e do alargamento da creche, envolveu dezenas de funcionárias da instituição na preparação e serventia do jantar.

A animação, que contou também com o apoio da Acafado, teve as vozes de Ana Sofia César, Paula Canossa, Jorge César e Joaquim Macedo. O acompanhamento musical esteve a cargo de Miguel Amaral (guitarra portuguesa), João Araújo e José Cunha (viola de fado) e Filipe Fernandes (baixo acústico). A apresentação foi de Susy Mónica.

Antes do final, realizou-se o sorteio das rifas, com sete prémios oferecidos, e o sorteio de presença de uma guitarra clássica. A noite encerrou com todos os presentes a cantar “Tudo isto é Fado”.

Famalicão: Festival de Teatro Construção prossegue no fim de semana

O XXXVIII Festival Teatro Construção prossegue nos próximos dias, com novos espetáculos a serem exibidos no Centro Cultural de Joane. Na sexta-feira, pode assistir a “BUM! A História Mais Rápida do Universo”, pelo Teatro Quadrilha (Santa Maria da Feira), em sessões para escolas (10h45 e 15h00).

No sábado, às 21h30, o palco é para a Companhia do Chapitô, de Lisboa, com a sua irreverente adaptação de “Rei Lear”. Uma abordagem original, marcada pelo humor e pela criatividade que caracterizam o trabalho da companhia.

No domingo, às 17 horas, o contador de histórias Tiago Sami Pereira, vindo da Guarda, apresenta “Histórias Sem Corantes”, uma sessão divertida e imaginativa, pensada para famílias e público de todas as idades.

O festival prolonga-se até 31 de outubro, terminando com o espetáculo coletivo “Província”, uma celebração especial das artes performativas.

Os bilhetes para o Festival Teatro Construção têm o valor de 6€ para o público em geral e 4€ para sócios e estudantes, sendo a entrada gratuita para crianças até aos 10 anos, quando acompanhadas por um adulto com bilhete.

Mais informações e reservas podem ser feitas através do email cultura@atc.pt ou pelo telefone 252 922 175.

Fotos: Daniel Fernandes

Famalicão: 365 Running Project começa época com vitória

A equipa masculina da 365 Running Project venceu coletivamente o Trail Curto e a equipa feminina foi segunda.

No Trail de Arnoso, individualmente, a equipa conquistou mais 10 pódios no Trail Curto, com destaque para Luís Gonzaga, 2º geral e 1º M35; Marko Santos, 2º M35,; Erick Araújo, 1º MSénior; Pedro Oliveira, 2ºM40; Renato Oliveira, 3º M40; Armando Rodrigues, 3º M55; Ana Freitas, 1ª F50; Sandra Castro, 1ª F35; e Sara Machado, 2ª FSénior.

No Trail Longo, Angélica Rocha foi segunda em F40.

Ana Carneiro, Cristina Oliveira, João Machado e Miguel Silva também contribuíram para os resultados coletivos da 365 Running Project.

 

Famalicão: Paulo Cunha fala de noite eleitoral história para o PSD no distrito

Numa reação aos resultados no distrito, o PSD Distrital de Braga, liderado pelo famalicense Paulo Cunha, «congratula-se» com a noite eleitoral deste domingo. Os resultados, aponta, «confirmam a ampla confiança dos eleitores nas equipas social democratas». Paulo Cunha recorda que o partido, sozinho ou em coligação, conquistou nove das 14 câmaras municipais, igualando o número de 2021, «mas com uma dimensão histórica inédita: a vitória nos quatro grandes municípios do Quadrilátero do Minho — Braga, Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Barcelos».

Com estes resultados, e pela primeira vez, o PSD passa a governar, em simultâneo, estes quatro concelhos «que são o principal motor económico, social e cultural do distrito e da região Norte, representando mais de metade da população e da riqueza gerada no Minho». Em comunicado, a Distrital “laranja”, de entre os resultados de maior relevo, destaca a histórica vitória em Guimarães, com o PSD a colocar um ponto final a 36 anos de governação socialista.

Para Paulo Cunha, «o resultado obtido no Quadrilátero do Minho é um sinal inequívoco de mudança e de confiança. O PSD demonstrou que está preparado para liderar o desenvolvimento da região com responsabilidade, visão e proximidade às populações».

O famalicense também considera que os autarcas social democratas «são hoje uma referência de boa governação, transparência e capacidade de concretizar políticas de crescimento equilibrado e coesão territorial». Por esta ordem de razões, felicita todos os candidatos, militantes e simpatizantes «pelo empenho e espírito de missão demonstrados ao longo da campanha, reafirmando o compromisso de governar com proximidade, seriedade e sentido de serviço público».

Feitas todas as contas, o PSD lidera os municípios de Braga, Guimarães, Vila Nova de Famalicão, Barcelos, Celorico de Basto, Amares, Terras de Bouro, Vila Verde e Cabeceiras de Basto.

Sobre a taxa de abstenção, que no distrito de Braga fixou-se em 30,29%, abaixo da média nacional (40,74%), «demonstra o forte enraizamento do poder local e o sentido cívico dos bracarenses e minhotos, que continuam a acreditar na democracia participativa e nas soluções que o PSD representa para as suas comunidades».

Já o Partido Socialista continua à frente apenas em Fafe, Póvoa de Lanhoso e Vieira do Minho, enquanto que as autarquias de Esposende e Vizela passam a ser governadas por movimentos independentes.