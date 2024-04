Cidade Hoje passa a informar nos ecrãs dos rádios o resultado do F.C.Famalicão em tempo real

A Drible – Agência de Marketing Digital volta a arrecadar mais dez distinções nos Prémios Lusófonos da Criatividade. A cerimónia de entrega de prémios do 2.º quadrimestre da XI Edição 2023/2024 decorreu no passada terça-feira, dia 09 de abril, no espaço HOOD, em Lisboa.

“Estas distinções são um reconhecimento de todo o trabalho que é desenvolvido pela nossa equipa, que está sempre focada todos os dias em ajudar, com garra e muita determinação, empresas e organizações”, afirma Vítor Brandão, CEO da Drible.

A Agência de Marketing Digital foi distinguida com dez prémios, três de prata e sete de bronze, em várias categorias. O trabalho desenvolvido para a marca de utensílios de cozinha profissionais Vomboss valeu a distinção de bronze para a agência, assim como os trabalhos de rebranding para a pastelaria famalicense Famidoce, para o café/bar e restaurante Requinte no Parque e para o empreendimento imobiliário Signature Apartments

No domínio de Desporto, a agência também foi distinguida com uma distinção de bronze pelo mini-site desenvolvido para a campanha “Vai Dar uma Volta de MINI!”, da cadeia de ginásios Fitness UP. Já a campanha de consciencialização “O Melhor presente é cuidares de ti!”, desenvolvida para a loja online de equipamentos e acessórios de Fitness BOOMFIT, foi distinguida com um prémio de prata, sendo a única campanha do género na shortlist do segundo quadrimestre.

A Drible foi ainda distinguida com outros quatro prémios nas categorias de branding pelos seus trabalhos para a empresa têxtil portuguesa Freima (prata) e para a Bem Vinda, marca de cerveja do Grupo Requinte (bronze); de packaging pelo trabalho desenvolvido para a Bem Vinda (prata); e de social media pelo post criado para um centro de medicina capilar (bronze).

Para o CEO, “estas distinções, numa shortlist que inclui outras grandes agências de países de língua portuguesa, provam que a Drible tem feito um caminho seguro e consistente e que lhe permite abraçar outros desafios”. O facto de ter recebido distinções em diversos domínios também é um indicador da qualidade das valências disponibilizadas pela agência: “Somos mais do que uma agência de marketing digital”, afirma Vítor Brandão, acrescentando que “a Drible tem uma equipa multifacetada e capaz de dar resposta a desafios exigentes em todas as áreas de branding, rebranding, packaging, desenvolvimento web e social media”.

Além do reconhecimento do trabalho desenvolvido, as distinções são também uma forma de divulgação e dinamização da região do Minho: “Estarmos sediados em Vila Nova de Famalicão e conseguirmos conquistar estas dez distinções é um bom indicador de como tem sido a nossa jornada, caminhando lado a lado com clientes e parceiros”, refere Vítor Brandão, destacando que a Drible “realiza trabalhos de âmbito nacional com grande impacto, algo que nos deixa ainda mais orgulhosos. Estamos a levar a nossa cidade, a nossa região e todo o dinamismo que aqui existe aos Prémios Lusófonos da Criatividade e estamos muito honrados por isso”.

Promovidos pelo Lisbon Awards Group, os Prémios Lusófonos da Criatividade visam reconhecer e privilegiar as agências que trabalham em prol da criatividade na comunicação ao longo de todo o ano. Cada edição anual é composta por três edições quadrimestrais, sendo que a última decorre em paralelo com o Festival Anual dos Prémios Lusos, onde são entregues os prémios de Agência e Produtora do Ano Lusófonas em todas as áreas da comunicação, bem como em cada um dos países participantes.

Sobre a Drible – https://www.drible.pt

A Drible é uma agência com mais de 8 anos de experiência nas áreas do Marketing, Branding e desenvolvimento web. Especialistas na criação de identidades visuais, design gráfico, lojas online, websites institucionais e marketing aliado à performance, a Drible conta com várias marcas no seu portefólio, como a Porminho, Gold Energy ou Remax.