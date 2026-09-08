Com o objetivo de reforçar a participação dos jovens e a cooperação, a Comunidade Intermunicipal do Ave (CIM do Ave) e a Associação Portuguesa de Profissionais de Juventude (APPJuventude) assinaram, no 7 de setembro, um protocolo de Cooperação Institucional e Técnica, no âmbito do projeto CRJ+ – Conselhos Regionais de Juventude: da Ideia à Prática.

A CIM do Ave quer criar uma dinâmica de trabalho mais articulada entre os oito municípios, fomentando uma escala intermunicipal que permitirá partilhar experiências e boas práticas, identificar desafios comuns e promover respostas mais articuladas, complementando o trabalho desenvolvido individualmente por cada município. Mas, também participar em projetos com financiamento nacional e europeu; e dinamizar a Comissão Intermunicipal de Juventude do Ave.

O protocolo foi assinado pelo presidente do Conselho Intermunicipal da CIM do Ave, Mário Passos, e pelo presidente da direção da APPJuventude, António Hilário de Matos.

O projeto CRJ+ – Conselhos Regionais de Juventude: da Ideia à Prática é desenvolvido pela APPJuventude no âmbito do Programa Erasmus+ Juventude.