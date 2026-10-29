A Comunidade Intermunicipal do Ave (CIM do Ave) acolheu, no passado dia 27 de outubro, uma reunião dedicada ao acompanhamento da implementação do Plano Estratégico para os Resíduos urbanos (PERSU 2030) e dos respetivos Planos de Ação, que teve por objetivo acelerar investimentos na área do ambiente, avaliar progressos alcançados, identificar desafios e promover a partilha de boas-práticas na gestão de resíduos urbanos.

Marcaram presença o presidente e o vice-presidente do Conselho Intermunicipal da CIM do Ave, Mário Passos e Antero Barbosa, a vice-presidente da CCDR NORTE, Gabriela Leite, o adjunto do Secretario de Estado do Ambiente, Nuno Afonso, a vogal do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente, Ana Cristina Carrola, vereadores e Técnicos dos 8 Municípios da Sub-Região do Ave, o presidente do Conselho de Administração da VITRUS Ambiente, o Secretariado Executivo da CIM do Ave e, ainda, técnicos da Unidade de Ambiente, Clima e Proteção Civil desta Comunidade Intermunicipal.

A sessão serviu para fazer um ponto de situação relativo ao enquadramento estratégico nacional e regional em matéria de resíduos; identificar dificuldades, partilhadas experiências, boas práticas ao nível da recolha seletiva e da reciclagem na origem de biorresíduos; ainda abordar oportunidades de financiamento e instrumentos de monitorização.