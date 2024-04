Cinco detidos por condução sob o efeito do álcool

Os juniores do FC Famalicão perderam, no passado sábado, com o Vitória SC. No jogo da sétima jornada de apuramento de campeão nacional sub-19, disputado em Guimarães, a equipa local venceu, por 3-2, com golos aos 5, 12 e 44 minutos. Nesta partida, todos os golos foram marcados ainda na primeira parte, com o Famalicão a responder com tentos aos 16 (Rudi Almeida) e aos 39 (Martim Almeida).

Com esta derrota, os famalicenses, que são os campeões em título, desceram ao quarto lugar, com 8 pontos, e na próxima jornada, sábado, às 16 horas, recebem o Benfica, segundo da classificação, com 18 pontos, os mesmos do líder Braga.