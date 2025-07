Cinco detidos por tráfico de droga com ligação a Famalicão

A PSP vai realizar duas operações de controlo de velocidade com radar móvel na Estrada Nacional 14, em Vila Nova de Famalicão, nos dias 7 e 8 de julho. A ação decorre na Avenida Santiago de Gavião e insere-se numa campanha de prevenção rodoviária.

No dia 7 de julho, o controlo será feito entre as 9h00 e as 11h00. Já no dia 8, a operação repete-se das 13h00 às 15h00, no mesmo local.

A PSP apela ao cumprimento dos limites de velocidade e lembra que o objetivo é aumentar a segurança nas estradas.