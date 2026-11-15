Famalicão vai ter este Natal cerca de 5 milhões de luzes a iluminar a cidade e as vilas do concelho. A iluminação é ligada no sábado, 21 de novembro, às 18h00, e fica até 10 de janeiro.

O número é o grande destaque da campanha “O Lugar do Natal”. As luzes vão estar em ruas, rotundas, praças e edifícios, transformando o centro urbano num cenário natalício.

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O momento onde tudo vai ser ligado é feito durante a cerimónia de abertura da Aldeia Natal, que inclui a apresentação de um espetáculo multimédia na Praceta Cupertino de Miranda.

A iluminação junta-se a atrações como a pista de gelo, a árvore de Natal, a roda gigante e o carrossel parisiense, além de uma tenda orbital com programação cultural quase diária.

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A campanha é promovida pelo município em parceria com a ACIF. Todo o programa está disponível em www.famalicao.pt.