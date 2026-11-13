O Clube Motard Escorpiões, de Famalicão, celebra este sábado, 14 de novembro, o 26.º aniversário com um dia de festa na sua sede, em Lemenhe. A entrada é livre e gratuita.

As comemorações arrancam às 14h30. Às 17h00, o destaque vai para um espetáculo de trial com Paulo Ballas Jr., sócio do clube e campeão nacional da modalidade.

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Ao final da tarde, às 21h00, haverá momento de parabéns, com bolo e champanhe. Às 21h30, a animação fica a cargo do DJ Jonny Deep.

Por se tratar do mês do magusto, o clube vai oferecer castanhas assadas e caldo verde a quem passar pela festa.

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O evento conta com o apoio do Município de Famalicão, das Juntas de Freguesia de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei, da Proteu Soluções, da Federação de Motociclismo de Portugal e da Pina Ferreira.