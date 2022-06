Clube Ornitológico de Famalicão abre sede no Espaço do Associativismo

A nova sede do Clube Ornitológico de Famalicão vai passar a localizar-se no Espaço do Associativismo. O espaço vai ser inaugurado este sábado, pelas 15h00, pelo presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Mário Passos. A assinatura do contrato de comodato para a disponibilização de uma das salas do Espaço do Associativismo vai contar, ainda, com a presença do representante da associação, José Carlos Caldeira.

O Clube Ornitológico é a 14ª associação que se instala no Espaço do Associativismo.

O espaço acolhe ainda a Federação das Associações de Pais de Vila Nova de Famalicão, a Vento Norte – Associação de Defesa do Ambiente e Ocupação de Tempos Livres, a Refood de Vila Nova de Famalicão, a TUSEFA – Associação Recreativa e Cultural, a Sport Krachtball Clube e Calcantes, o Núcleo de Árbitros de Futebol de Vila Nova de Famalicão, a PSI-ON – Associação para a Educação, Desenvolvimento e Intervenção nas Comunidades, a Associação de Diabéticos, a Associação de Tocadores e Cantadores ao Desafio Famalicense, a Associação Nacional de Clube de Patinagem, a APRE – Associação Aposentado Pensionistas Reformados, a Tomatubikers e a Associação de Xadrez do Distrito de Braga.