CM Trofa cria duas salas de snoezelen para crianças com necessidades especiais

Acontece este domingo mais uma edição do Duatlo de Famalicão. A competição é uma organização da Associação dos Amigos de Pedal e da Federação Triatlo de Portugal que escolheu a prova famalicense para a atribuição dos títulos nacionais do Campeonato Douro e Norte. Deste modo, está garantida a presença dos melhores atletas nacionais. Além dos títulos nacionais, o Duatlo junta, habitualmente, centenas de praticantes.

Com a partida e chegada na Devesa, às 10 horas, os atletas têm pela frente um primeiro segmento de atletismo, com cerca de 5 quilómetros, seguido de percurso de BTT, com cerca de 20 quilómetros de extensão. A prova termina com novo segmento de corrida, com cerca de 2,5 quilómetros, a realizar no Parque da Devesa.