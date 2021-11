CNN escolhe Guimarães como uma das mais belas pequenas cidades da Europa

A cidade de Guimarães foi escolhida como uma das melhores da Europa pela jornalista de viagens da CNN Julia Buckley.

A jornalista descreve a cidade como tendo sido crucial para a História de Portugal, pois foi a primeira capital do país. É ainda dito que a sua arquitetura medieval se mantém praticamente intacta, com conventos, palácios e o castelo. A torta de Guimarães é ainda referida no texto.

As outras 14 pequenas cidades eleitas são Giethoorn (Países Baixos), Roscoff (França), Anghiari e Mazara del Vallo (Itália), Nafplio (Grécia), Mostar (Bósnia e Herzegovina), Clovelly (Reino Unido), Dinkelsbühl (Alemanha), Korčula (Croácia), Kenmare (Irlanda), Piran (Eslovénia), Reine (Noruega), Regencos (Espanha) e Tarnów (Polónia).

Fonte: DN