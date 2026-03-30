Concelho, Região, Saúde

Colheita de sangue, em Lamelas, em Santo Tirso

No próximo sábado, dia 4 de abril, a Associação de Dadores de Sangue de V. N. de Famalicão promove uma colheita em Lamelas, Santo Tirso, com o apoio da Liga de Amigos Veiga do Leça desta localidade.

Aberta à população em geral, a colheita será realizada entre as 9 e as 12h30 pelo Instituto Português do Sangue e do Transplantação.

 

 

Deixe um comentário

Famalicão: Júlio Costa vence Torneio António Fontes

A quinta edição do Torneio António Fontes, na modalidade de ténis de mesa, foi ganha por Júlio Costa. O torneio, que é organizado em homenagem ao “eterno desportista”, decorreu no passado sábado, com o atleta da equipa da casa a repetir o triunfo da edição anterior. Fernando Gonçalves foi o outro finalista. O evento culminou com a entrega de lembranças aos participantes, num jantar/convívio com a presença da família do homenageado, atletas e representantes oficiais.

A próxima iniciativa da Casa do Povo de Lousado é no dia 25 de Abril com o grande torneio de bilhar, realizando-se nesse dia as finais nas variantes de livre e snooker. Esta iniciativa arrancou a 11 de janeiro com 40 participantes. Segue-se o teatro solidário, a 16 de maio, com a colaboração da AC Vermoim, cuja receita reverte para a remodelação total dos camarins, sanitários e área junto ao palco.

A Casa do Povo mantém o espaço de convívio entre sócios e amigos, aos domingos de manhã entre as 10 e as 12 horas, no salão nobre. Estão disponíveis os tradicionais jogos de mesa e ainda diversa leitura regional e nacional.

14 anos e já Campeão Mundial no Boxe: Medalha de Ouro para Rodrigo Silva de Ribeirão

Rodrigo Silva, jovem de 14 anos natural de Ribeirão, em Vila Nova de Famalicão, brilhou no maior torneio do mundo de boxe olímpico.

O atleta conquistou a medalha de ouro na categoria 68 kg Schoolboys durante o Porto Box Cup, realizado de 25 a 28 de março no Porto.

O torneio contou com mais de 1.200 atletas de todo o mundo, incluindo medalhados nos Jogos Olímpicos, e o feito de Rodrigo coloca-o entre os jovens talentos internacionais da modalidade.

Famalicão: PCP exige rutura com as privatizações

O Partido Comunista Português apresentou em Vila Nova de Famalicão o livro “Dossier As Privatizações – Contornos de um Processo que é preciso reverter”, com debate por Vasco Carvalho, da Comissão Política do Comité Central do PCP e Ricardo Cabral, economista e professor universitário, numa sessão moderada por Daniel Sampaio, da Comissão Concelhia de Famalicão do PCP.

O PCP exige rutura com privatizações «pelos seus impactos em todas as dimensões da vida nacional».

Recorde-se que este livro, editado pelas Edições Avante, está inserido na 3.ª edição do Roteiro do “Livro Insubmisso”.

No debate, Vasco Cardoso afirmou que as privatizações tiveram «um impacto negativo na atividade produtiva, no ordenamento do território, nas receitas do Estado, no deslize das opções estratégicas, nos direitos dos trabalhadores, no aumento da dependência externa, na riqueza distribuída de forma socialmente injusta, no desenvolvimento científico e tecnológico do país». Exemplificou que as principais empresas e sectores estratégicos «são comandados a partir do estrangeiro, uma grande empresa em Portugal ou é pública ou não é nacional». Vasco Cardoso adiantou que «Portugal é dos países da Europa em que se paga mais pelas telecomunicações, energia, e comissões bancárias, e o imposto que mais desceu nos últimos anos foi o IRC (passou de 35% para 19%)». Acrescenta que «em 30 anos, saíram do país sob a forma de dividendos, lucros e juros cerca de 336 mil milhões de euros: as receitas do estado podem ser muito superiores ao que conjunturalmente ganha com os processos de privatização».

Ricardo Cabral denunciou «a estratégia rentista – cortar nos custos, subcontratar, precarizar, reduzir salários, deteriorar a qualidade do serviço, aumentar a margem de lucro, para além dos casos em que se deram privatizações fraudulentas».

Famalicão: Direção da AD Ninense repudia insulto racista proferido da bancada dos seus adeptos

A direção da AD Ninense emitiu, este domingo, um comunicado a condenar um insulto racista que foi proferido na bancada afeta aos seus adeptos. O clube dá conta que foram desencadeados todos os procedimentos para que seja identificado o autor e, «uma vez apurados os factos», não hesitará em colaborar com as autoridades.

A direção da AD Ninense condena «qualquer manifestação de racismo, discriminação ou ódio» e não se revê em qualquer tipo de atitude que «atente contra os valores do desporto, respeito e dignidade humana».

O insulto racista foi proferida durante a partida da 23.ª jornada da divisão de Honra da AF Braga. Em Nine, a equipa da casa foi surpreendida, 2-4, pelo Porto d´Ave e desceu ao segundo lugar, com 46 pontos, menos dois que o novo líder, o Forjães.

Famalicense Mariana Machado vence Duatlo de Viana do Castelo

A famalicense Mariana Machado foi a vencedora da 9ª edição do Duatlo de Viana do Castelo, que se correu na manhã deste domingo, 29 de março.

A atleta, que representa a Associação Moinho de Vermoim, fez o melhor tempo da prova (01:05:47).

Mariana Machado participou em edições anteriores do Duatlo de Viana do Castelo, onde tem alcançado bons resultados.

Imagem: Rádio Alto Minho

Desemprego a subir: Famalicão tem mais de 4100 desempregados

Vila Nova de Famalicão registou, em fevereiro de 2026, um total de 4108 desempregados, segundo os dados mais recentes divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional.

Este valor representa um aumento face ao mês anterior. Em janeiro, estavam inscritos 4032 desempregados, o que significa que, em fevereiro, houve mais 76 pessoas em situação de desemprego no concelho.

Do total agora registado, 1598 são homens e 2.510 são mulheres, mantendo-se a tendência de maior incidência no sexo feminino.

Relativamente ao tempo de inscrição, a maioria dos desempregados (2623 pessoas) encontra-se à procura de trabalho há menos de um ano, enquanto 1485 estão inscritos há um ano ou mais.

No que diz respeito à situação face ao emprego, 274 pessoas procuram o primeiro emprego e 3834 estão à procura de uma nova oportunidade no mercado de trabalho.