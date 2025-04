Coligação PSD/CDS entrega lista com Sofia Fernandes em terceiro lugar e Durval Tiago Ferreira em décimo primeiro

A CDU propõe-se celebrar o 51.º aniversário do 25 de Abril com duas iniciativas. No próximo sábado, às 15 horas, a Biblioteca Municipal recebe a apresentação da reedição do livro “O Caso dos 17 da Têxtil Manuel Gonçalves”, com a presença de Carlos Carvalhas, secretário de estado no período; Manuela Vasconcelos, uma das operárias despedidas no decorrer do caso dos 17; Francisco Vieira, presidente do Sindicato Têxtil do Minho e Trás os Montes; e Sílvio Sousa da direção da Organização Regional de Braga do PCP.

Esta iniciativa, segundo os comunistas, «é uma importante contribuição para a história do verão quente de 75 e é, também, uma justa homenagem à luta dos dezassete trabalhadores» e aos trabalhadores «do setor têxtil do Vale do Ave e às suas organizações sindicais e comissões de trabalhadores».

No dia 25 de Abril, em Joane, no Restaurante “The Scotch”, tem lugar o jantar comemorativo concelhio, com a presença de candidatos da CDU ao próximo ato eleitoral. Os interessados podem contactar a organização concelhia, através do número: 912 675 569.