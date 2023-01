Colombatto marca e o Famalicão ganha ( 1 – 0 )

Famalicão: “Ir com sede ao pote” de Renato Cunha eleita Experiência Turística do Minho

“Ir com sede ao pote”, de Renato Cunha, foi eleito Experiência Turística de 2022 nos Prémios de Inovação e Turismo do Minho, pelo Consórcio Minho In. Os prémios foram anunciados na passada sexta-feira.

Este projeto gastronómico, com cozinhados em potes de ferro na fogueira, decorrem no quintal da Casa Ana Monteiro, um alojamento local a poucos metros do restaurante Ferrugem, na freguesia da Portela. Com este projeto, o chefe Renato Cunha e a mulher, Anabela Rodrigues, pretendem recuperar uma cozinha de memórias, respeitando todos os processos, ao ar livre e em convívio, tal como antigamente.

O prémio, “que muito nos honra” é, para Renato Cunha, um reconhecimento institucional, “que vem reforçar o grande sucesso desta edição de 2022, uma experiência imersiva, que tem como objetivo a promoção e valorização cultural e gastronómica da comunidade e do território”.

O consórcio Minho IN reúne vinte e quatro municípios da região, representados pelas três Comunidades Intermunicipais (CIM) do Ave, Alto Minho e Cávado, associações de desenvolvimento das três regiões, as universidade do Minho e Católica, e institutos politécnicos.