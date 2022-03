Coluna militar percorreu a A3 na manhã desta sexta-feira

Os preços dos combustíveis pode sofrer um grande aumento na próxima semana.

Segundo avança a Renascença, que consultou fontes do setor, o aumento pode ser de 8 cêntimos por litro e está relacionado com a subida do preço do barril de Brent.

A confirmar-se, este é um dos primeiros efeitos da guerra na Ucrânia.