Com garra e talento, Fama Girls estão entre as melhores da Europa

Tribunal de Famalicão comunica: Prisão preventiva para suspeito da morte de ‘Manu’ no B.A. em Braga

O juiz de turno do Tribunal de Famalicão decretou prisão preventiva para Mateus Machado, o principal suspeito da morte de Manu, de 19 anos, falecido no último fim de semana, à porta do Bar Académico, em Braga.

O jovem faleceu na sequência de ter sido esfaqueado à porta do referido bar, depois de, alegadamente, ter alertado os seguranças do estabelecimento para o facto de existirem homens naquele espaço a tentar drogar jovens, através da colocação de substâncias nas bebidas.

À entrada do tribunal, o advogado do arguido adiantou que este iria negar qualquer envolvimento no crime.