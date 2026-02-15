Com golo anulado, Famalicão perde com o Sporting por 1-0

O Futebol Clube de Famalicão saiu derrotado este domingo à noite do terreno do Sporting Clube de Portugal, por 1-0, no Estádio José Alvalade, em jogo da 22.ª jornada da Primeira Liga.

O encontro ficou marcado por um golo anulado ao Famalicão logo aos oito minutos. Ibrahima Ba colocou a bola na baliza, mas o lance foi invalidado após análise do VAR, por falta no início da jogada.

A equipa famalicense conseguiu travar várias investidas do Sporting, com o guarda-redes Carevic em destaque em vários momentos. Quando tudo apontava para um empate, Daniel Bragança apareceu aos 82 minutos para marcar de cabeça, após canto, garantindo o triunfo dos leões e deixando o Famalicão sem pontos na deslocação a Alvalade.