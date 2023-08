Combustíveis a caminho dos 2 euros: Novo aumento na segunda-feira

Os combustíveis vão voltar a ficar mais caros, a partir da próxima segunda-feira.

Segundo a imprensa especializada, a subida deverá ser de 1.5 cêntimos no caso da gasolina, 2 no gasóleo.

Assim, quando for abastecer a partir da próxima semana, deverá pagar 1.722 euros por litro no gasóleo simples e 1.872 euros por litro na gasolina simples 95. Se as subidas mantiverem o mesmo ritmo nas próximas semanas, o gasóleo simples pode chegar aos 2 euros por litro em pouco tempo.