A diferença de preços dos combustíveis entre Portugal e Espanha continua a ser significativa. Atualmente, um litro de gasóleo custa cerca de 1,72 euros em Espanha, enquanto em Portugal o preço ronda os 2,05 euros. Já na gasolina, a diferença é ainda mais expressiva: 1,58 euros no país vizinho contra 1,98 euros em território nacional.

A diferença atinge os 33 cêntimos por litro no gasóleo e os 40 cêntimos na gasolina, valores que continuam a pesar na carteira dos automobilistas portugueses.

Para quem vive junto à fronteira, a escolha é quase inevitável. Muitos optam por abastecer em Espanha, onde conseguem poupar 16,50 euros num depósito de 50 litros de gasóleo ou 20 euros num depósito de gasolina, tornando a deslocação ao país vizinho financeiramente vantajosa.