Apesar de existir margem para uma ligeira descida do preço dos combustíveis, conforme noticiado a semana passada, as principais gasolineiras decidiram aumentar o preço da gasolina e gasóleo no arranque desta semana.

Confira as alterações:

Galp:

Gasolina 95 subiu 1,5 cent.

Gasolina 98 subiu 2 cent.

Gasóleo subiu 0,8 cent.

BP

Gasolina 95 subiu 1 cent.

Repsol

Gasolina e Gasóleo subiram 1,5 cent.