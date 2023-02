Combustíveis: Boas notícias, vem aí mais uma descida para a próxima semana

Número de desempregados volta a subir em Famalicão no arranque de 2023

O ano começou com um aumento do número de desempregados no concelho de Vila Nova de Famalicão.

De acordo com os dados mais recentes, revelados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, o concelho de Vila Nova de Famalicão registou 3 573 no mês de janeiro. Face ao mês anterior (dezembro) registou-se um aumento de 140 pessoas inscritas no centro de emprego.

A maioria dos desempregos são do sexo feminino.