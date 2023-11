Combustíveis descem até 3 cêntimos por litro

Esta terça-feira, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) promoveu um simulacro de sensibilização ao risco sísmico com os alunos do Agrupamento de Escolas Terras do Ave, em todos os estabelecimentos de ensino do 1.º, 2.º e 3.º ciclos.

A iniciativa aconteceu no âmbito do Projeto “A TERRA TREME” e envolveu cerca de 1 400 alunos que treinaram três gestos básicos que, em situação de catástrofe e de ocorrência de um Sismo, podem salvar vidas: AGACHAR, AGARRAR, ESPERAR.