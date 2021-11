A partir de 10 de novembro os portugueses poderão usufruir de um desconto nos combustíveis de 10 cêntimos por litro, numa ação do governo para travar a escalada dos preços.

No entanto, sabe-se agora que este desconto pode não vir a estar disponível em todos os postos de abastecimento. As “bombas” devem registar-se na plataforma do governo para que os seus clientes possam aceder a esse desconto.

O registo na plataforma IVAucher pode ser feito a partir deste dia 1 de novembro.