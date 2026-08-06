Os combustíveis deverão ficar mais baratos na próxima semana, com previsões que apontam para uma descida até 10 cêntimos por litro no gasóleo e até 11 cêntimos na gasolina, avança a SIC que cita fontes do setor.

A tendência, ainda sujeita às cotações dos mercados até sexta-feira, é explicada pela forte quebra dos preços dos combustíveis refinados e pela valorização do euro face ao dólar, fatores que estão a pressionar os preços em baixa.

Caso estas previsões se confirmem, encher um depósito de 50 litros poderá representar uma poupança superior a cinco euros. A redução surge numa altura em que muitos portugueses estão de férias e em que o consumo de combustível tende a aumentar.